Addio ad Alessandra: “Sei stata una guerriera”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Marcella ricorda la sorella Alessandra, titolare per 40 anni del negozio La Chicchera a Marilia. I colleghi del centro commerciale: "Una cara amica e una collega esemplare che porteremo per sempre nel nostro cuore"

Livorno perde un volto conosciuto del commercio cittadino. È scomparsa all’età di 68 anni Alessandra Incrocci, titolare del negozio di articoli da regalo La Chicchera, attività che per quarant’anni ha gestito insieme alla mamma all’interno del centro commerciale Marilia. Una presenza familiare per tanti clienti e per gli altri negozianti con i quali negli anni aveva costruito rapporti di amicizia e stima. A ricordarla, con grande affetto, è la sorella Marcella, che ringraziamo per la disponibilità: “È stata una guerriera, una donna che ha abbracciato la vita con forza e determinazione. Amava il suo negozio, ma soprattutto amava i suoi clienti”. Marcella ha poi voluto rivolgere anche un ringraziamento alle tante persone che sono state vicine ad Alessandra negli ultimi mesi quando è iniziato il periodo più difficile. “Tante amiche sono andate a farle compagnia e a renderle questo periodo sicuramente meno duro. Le ringrazio di cuore per la loro vicinanza fatta di presenza, affetto e piccoli gesti che hanno rappresentato un sostegno importante”. Profondo il cordoglio espresso dai colleghi del centro commerciale Marilia, che sottolineano non soltanto le qualità professionali, ma soprattutto quelle umane. “Alessandra era soprattutto una nostra cara amica e una collega esemplare sulla quale potevamo sempre contare per un consiglio prezioso e per un confronto costruttivo. Con lei se ne va un perno del nostro Centro Commerciale, una persona splendida, forte e coraggiosa, costantemente presente, pronta ad ascoltare il prossimo e a proporre e condividere tante belle iniziative”. “Porteremo per sempre nel nostro cuore la sua inesauribile energia e la luce dei suoi occhi che ci hanno sempre illuminato di bellezza e positività. In ogni futura manifestazione qui a Marilia penseremo sempre a lei, la sua guida ci aiuterà e il suo ricordo ci accompagnerà per sempre”.

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