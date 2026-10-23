Addio ad Alfonso, storico commerciante del Mercato

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Si è spento all'età di 78 anni Alfonso Pollidoro, per quasi trent'anni dietro al bancone della Pescheria Mare Blu all’interno del Mercato Centrale. Il ricordo: “Il grazie più grande va a mamma”

Si è spento all’età di 78 anni Alfonso Pollidoro, storico commerciante livornese della Pescheria Mare Blu all’interno del Mercato Centrale. A ricordarlo è il figlio Michele, che ringraziamo per la disponibilità. Alfonso è stato un padre presente, vicino ai due figli anche nelle loro esperienze sportive. La passione per il calcio ha portato Alfonso a condividere anche un’avventura nel mondo amatoriale con una squadra chiamata Pescheria Mare Blu. Per diversi anni la famiglia Pollidoro ha gestito questa realtà nella quale sono passati tanti ragazzi. “Era una cosa che ci piaceva molto e a lui ancora di più. Soprattutto perché gli permetteva di stare a contatto con i giovani”.

La storia professionale è legata alla pescheria, attività nata in famiglia grazie al nonno di Michele e Francesco e proseguita negli anni. Tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila Alfonso si è inserito stabilmente nella gestione contribuendo alla crescita dell’azienda che oggi porta avanti proprio Michele. Per quasi trent’anni ha lavorato a contatto con il pubblico, conquistando la stima di colleghi e clienti. “È stato ricordato da tutti per come sapeva stare con le persone e per la bravura dietro al bancone. Si è sempre fatto voler bene”. Nel ricordo c’è anche un pensiero speciale per la mamma, la moglie di Alfonso. “Il ringraziamento più grande va alla mia mamma. È stata una donna forte, che gli ha permesso di vivere gli ultimi anni, che sono stati un po’ pesanti, senza fargli mancare tutto quello che poteva ancora fare e seguire”. Il figlio ricorda anche il sostegno di alcune amicizie importanti, preziose per tutta la famiglia durante un periodo difficile.

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