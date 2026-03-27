Addio al cardiologo Mario Marzilli

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La medicina non è stata soltanto un lavoro, ma una vocazione che ha portato avanti con passione. Accanto all’impegno professionale, aveva un grande amore per i suoi cani. Don Paolo Razzauti: “Una grande persona”

Si è spento all’età di 78 anni Mario Marzilli, storico cardiologo della Cardiologia universitaria pisana di cui è stato anche direttore. Ha inoltre prestato servizio all’ospedale universitario di Siena ed è stato professore universitario di Cardiologia a Pisa e Siena fino al pensionamento nel 2017. La medicina non è stata soltanto un lavoro, ma una vera vocazione che il professor Marzilli ha sempre portato avanti con passione e senso del dovere. Accanto all’impegno professionale, coltivava un grande amore per la caccia e per i suoi cani che rappresentavano un importante spazio di libertà e contatto con la natura. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio. Don Paolo Razzauti lo ha ricordato su Fb definendolo “una grande persona”. La figlia Alessandra Marzilli, che ringraziamo per la disponibilità, esprime un sentito ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico e a tutti gli operatori dell’ospedale di Cisanello e delle cure palliative di Pisa, che lo hanno assistito con professionalità e umanità durante l’ultimo periodo. L’ultimo saluto si terrà sabato 28 marzo alle ore 15:30 nella chiesa di Santa Lucia in Banditella.

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