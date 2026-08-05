Addio al fondatore dello storico Mobilificio Giannetti

Si è spento Ruggero Giannetti, nella memoria di molti livornesi il fondatore dello storico negozio di piazza Grande punto di riferimento per chi cercava qualità e artigianalità nell'arredamento. I funerali saranno celebrati venerdì 7 agosto alle 10 al cimitero della Misericordia

Livorno perde una figura storica del proprio tessuto imprenditoriale. Si è spento Ruggero Giannetti, fondatore dell’omonimo Mobilificio Giannetti, a un passo dal traguardo dei 100 anni, vissuti con dedizione al lavoro e alla famiglia.

Negli anni Sessanta Giannetti diede vita al Mobilificio Giannetti, una realtà familiare specializzata nella produzione di mobili per cucina. Durante il boom economico del secondo dopoguerra l’azienda conobbe una costante crescita, ampliando la produzione e aprendo diversi punti vendita in città. Tra questi è rimasto nella memoria di molti livornesi lo storico negozio di piazza Grande, diventato negli anni un punto di riferimento per chi cercava qualità e artigianalità nell’arredamento. A darne il triste annuncio sono la moglie Giorgia Bardi, i figli Claudio, Alessandro e Daniele, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati venerdì 7 agosto alle 10 al cimitero della Misericordia. Alla famiglia Giannetti giungano le più sentite condoglianze della redazione.

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