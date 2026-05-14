Addio al professor Piero Casapieri

Violinista e docente al “Mascagni”, ha suonato in Europa per oltre mezzo secolo tra attività concertistica e didattica. "Un vero maestro" ricorda Mario Menicagli. Casapieri ha lavorato anche come vigile urbano

Si è spento stanotte, si legge in un comunicato stampa, il professor Piero Casapieri, violinista livornese. Nato nel 1935, Piero Casapieri è stato fra i primissimi studenti dell’allora “Scuola musicale Pietro Mascagni”, nell’anno della sua fondazione, il 1953. Studiò con l’indimenticabile Cesare Chiti, violinista, fondatore e primo direttore del Mascagni. Pur essendo ancora allievo fu per un anno, nel 1970, docente di violino come sostituto del Maestro Marco Fornaciari in quello che era poi divenuto “Istituto Musicale pareggiato Pietro Mascagni” (oggi Conservatorio Statale). Gli allievi di allora lo ricordano ancora con grande affetto dovuto al suo carattere sempre ottimista e allegro. Al Mascagni Casapieri incontrò la pianista (poi nota docente di musica) Elena Anglani che divenne sua moglie e dalla quale ha avuto la figlia Elisabetta, anche lei musicista, violoncellista professionista e stimatissima insegnante.

Piero prese parte con uno spirito di sana ironia, insieme a tanti colleghi e amici, a numerosissime produzioni operistiche e sinfoniche esibendosi in tutta Europa durante mezzo secolo di attività musicale. “Un maestro vero“, afferma il Maestro Mario Menicagli, “capace di farti capire che la musica è disciplina ma anche autoironia e piacere”. “I musicisti non saranno mai una categoria, per dirla con Lolli (cantautore bolognese)” – riflette il musicista Andrea Pellegrini – “…e fra noi non siamo solidali quanto sarebbe bello, ma è sempre triste e doloroso quando Sorella Morte, capricciosa e a volte incomprensibile, si porta via uno di noi: per un po’ è come se un accordo non funzionasse più, come se il tempo si fermasse”.

Piero Casapieri ha lavorato anche come vigile urbano nella Polizia Municipale di Livorno. Il funerale si terrà venerdì 15 maggio, alle ore 15.30, nella cappella di S. Giuseppe dell’opedale.

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