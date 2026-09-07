Addio al vigile del fuoco Marinelli, il cordoglio dei colleghi
Lisa, un'amica di Dani Marinelli: "Era un generoso, un amico di tutti, un simpaticone."
Il comando dei vigili del fuoco di Livorno esprime profondo cordoglio per la scomparsa avvenuta oggi del vigile coordinatore Dani Marinelli, classe 1969. Attraverso una nota stampa il comandante Raschillà, a nome di tutti i colleghi, si stringe al dolore della famiglia e di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e collaborare con lui. Lisa, amica di infanzia di Dani, che ringraziamo per la disponibilità, lo ricorda così: “Era un generoso, un amico di tutti, un simpaticone. Ci conoscevamo dai tempi dell’infanzia. La notizia mi addolora moltissimo”. Marinelli ha lavorato per anni a Cecina e nell’ultimo periodo era impiegato a Livorno.
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