Addio Paolo: “Eri un gigante buono”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

In segno di lutto, la cantina sarà chiusa per tutta la giornata di venerdì 4 aprile. I funerali si svolgeranno alle 15 di domani al Cimitero dei Lupi

“Era il mio migliore amico, abbiamo condiviso gioie e sconfitte. Negli ultimi due anni avevamo deciso di dare un po’ del nostro tempo per far sì che gli under 18 si avvicinassero al mondo remiero cercando di trasmettere loro i valori della disciplina del remo livornese. Chi fa parte di questo mondo sa di cosa sto parlando. In parte ci siamo riusciti. Ciao Paolo, sei stato un personaggio del mondo remiero e lo sarai per sempre”. A parlare è Luca Barcacci, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando Paolo Chelli amico e co-allenatore insieme a lui dell’equipaggio under 18 della sezione nautica del Venezia. In segno di lutto, la cantina sarà chiusa per tutta la giornata di venerdì 4 aprile. I funerali si svolgeranno alle 15 di domani al Cimitero dei Lupi. Gare Remiere Città di Livorno si unisce al dolore per la scomparsa di Paolo. “La sua passione, il suo impegno e il suo amore per la tradizione remiera – si legge – resteranno sempre nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui questa grande passione. Alla famiglia e agli amici le nostre più sentite condoglianze”. Questo il ricordo della “sua” sezione nautica: “Purtroppo questa mattina, come un fulmine a ciel sereno, ci è giunta la terribile notizia della scomparsa di Paolo, nostro allenatore del Minipalio, che insieme a Luca Barcacci, lo scorso anno, ha portato a casa la vittoria del Mini Palio. Paolo un gigante buono, venuto in cantina in punta di piedi, un uomo di poche parole ma che era impossibile non volergli bene, era un “buono”, ha lasciato in noi un vuoto incredibile, che purtroppo sarà difficile da colmare. Ci stringiamo al dolore dei parenti e della famiglia. Ciao Paolo, non sarai mai dimenticato”.

