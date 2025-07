Agente rompe il vetro di un’auto per liberare un cane

Via Goldoni

La polizia municipale ha multato l'automobilista ai sensi del Regolamento Comunale sulla tutela animali con una sanzione amministrativa pari a 50 euro. L'agente è stato refertato con 5 giorni di prognosi per escoriazioni alla mano

E’ accaduto nei giorni scorsi in via Goldoni. Sono stati alcuni passanti, come riportato dal Telegrafo, notando il cane solo e in difficoltà nell’auto a fermare una pattuglia della polizia municipale. Un agente (refertato con 5 giorni di prognosi per escoriazioni alla mano) è quindi intervenuto rompendo il vetro con un pugno. “Quando siamo sopraggiunti noi il cane era provato ma cosciente” spiega il presidente di Anpana Franco Fantappié. Al suo arrivo, l’automobilista è stato multato ai sensi del Regolamento Comunale sulla tutela animali con una sanzione amministrativa pari a 50 euro. Dato l’accaduto, la municipale effettuerà inoltre degli accertamenti sulla condotta del padrone. Un episodio pressoché analogo era accaduto il 29 giugno nel quartiere Pontino.

