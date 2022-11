Aggressione al mercato, scarcerato con obbligo di firma il 33enne

Il 33enne nigeriano arrestato la mattina di sabato 26 novembre con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale è stato scarcerato. Nei suoi confronti la misura dell'obbligo di firma. Processo il 7 dicembre

Il 33enne nigeriano, conosciuto nel quartiere da tutti i commercianti e gli abitanti come John “Italia 1”, arrestato la mattina di sabato 26 novembre con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale in seguito ad un parapiglia che si è scatenato in via Buontalenti, è stato scarcerato la mattina di lunedì 28 novembre dal giudice per l’indagini preliminari in seguito alla convalida d’arresto tenutasi nelle aule di via Falcone e Borsellino.

Il giudice ha comminato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma con presentazione alla polizia giudiziaria una volta al giorno. Il processo per direttissima per i fatti accaduti il 26 novembre andrà in scena invece il 7 dicembre prossimo.

