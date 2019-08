Al Cisternino di Città l’incontro sul nuovo ospedale

Al Cisternino di Città la presentazione alla cittadinanza della bozza del progetto del nuovo ospedale in viale Alfieri. Salvetti: "L’ospedale a Montenero è una faccenda chiusa"

di Letizia D'Alessio

Mediagallery

C’erano circa una sessantina di persone il 2 agosto, al Cisternino di Città, per la presentazione alla cittadinanza della bozza del progetto del nuovo ospedale in viale Alfieri. Sindacalisti, operatori del settore e professionisti hanno voluto dire la loro sullo studio che è stato portato qualche giorno fa in commissione consiliare. Presente all’incontro anche il sindaco assieme al direttore amministrativo dell’Asl Gabriele Morotti e all’architetto Icilio Lanini. Salvetti è stato molto chiaro: ”L’ospedale a Montenero per me è una faccenda chiusa”. A favore dell’ospedale in viale Alfieri il segretario della Funzione Pubblica della Cisl Francesco Redini, il quale ha invitato a coinvolgere nel progetto i lavoratori, tra i primi a dover fronteggiare le conseguenze della ristrutturazione.

Redini ha però avvertito anche sul fatto che “esiste la necessità di rivedere la pianta organica. Nel futuro ospedale servirà più personale”. “Si parla molto della struttura che sarà costruita – ha aggiunto il segretario Filas Massimo Ferrucci – tuttavia non vengono menzionati i servizi che saranno erogati”. Soddisfatto Pasquale Cognetta, medico in pensione: “Si è riusciti a fare quadrare un cerchio che prima non si quadrava. È molto importante fare un monoblocco vicino ad altre strutture sanitarie”. A favore del monoblocco anche l’architetto Leonardo Bertelli che ha posto l’attenzione sul problema parcheggi: “Proporrei di fare usare per chi lavora o avrà necessità di andare in ospedale il parcheggio di via Del Corona”. “Nella prossima giunta la Regione approverà – ha infine fatto sapere Morotti – il piano quinquennale 2019-2023 che contiene anche i finanziamenti per il nuovo ospedale”.