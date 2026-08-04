Al Parco Kyra una panchina rosa e azzurra dedicata al lutto perinatale

Dopo le panchine dedicate all'autismo, al bullismo, alla violenza sulle donne, all'Alzheimer, alla lotta contro il tumore al seno e ai diritti LGBTQ+ il parco inclusivo ospita nuova tematica promossa da Deborah Garofalo attraverso il suo "Progetto Cometa: Riuniti A 365". Nei prossimi giorni sarà applicata una targa dedicata ai genitori che hanno vissuto questa esperienza

Al Parco Kyra di Antignano prende forma un nuovo simbolo di sensibilizzazione e memoria. Dopo le panchine dedicate all’autismo, al bullismo, alla violenza sulle donne, all’Alzheimer, alla lotta contro il tumore al seno e ai diritti LGBTQ+, il parco inclusivo si arricchisce di una panchina rosa e azzurra dedicata al lutto perinatale, dipinta da Mario Bartoli e promossa da Deborah Garofalo attraverso il suo “Progetto Cometa: Riuniti A 365“. Nei prossimi giorni sarà applicata una targa con una frase dedicata a tutti i genitori che hanno affrontato un lutto perinatale affinché quel luogo possa diventare un punto di raccoglimento, memoria e vicinanza. “Molte tematiche sono ancora oggi considerate un tabù. Questo genera un silenzio che spesso pesa più delle parole – spiega Deborah – Parlarne, invece, significa offrire la possibilità di essere ascoltati, compresi e magari aiutati”. Per questo motivo è nata l’idea della panchina. “Non è soltanto un arredo urbano, ma un modo per dire: tu sei esistito e sarai sempre ricordato. Un messaggio rivolto non solo a chi ha vissuto questa esperienza, ma all’intera comunità affinché possa conoscere una realtà ancora troppo poco affrontata. Una semplice panchina può rendere visibile un dolore spesso invisibile e ricordare che ogni perdita merita rispetto, ascolto e dignità”, aggiunge la promotrice del progetto. Deborah ha poi voluto rivolgere anche un ringraziamento speciale a Mario Bartoli, che ha trasformato l’idea in realtà. “Ha saputo cogliere il valore di questo progetto, ascoltare la mia proposta e aiutarmi concretamente a realizzarla. Di questo gli sarò sempre profondamente grata”.

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