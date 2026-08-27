Al via corso per diventare guardie eco-zoofile

Al via il 19 ottobre la formazione online per reclutare nuove Guardie Particolari Giurate impegnate nella tutela degli animali e dell'ambiente. Il servizio sarà svolto a titolo gratuito

Anche quest’anno, come ormai consuetudine, verrà organizzato a Livorno, da parte dell’Associazione Internazionale Protezione Animali (Oipa), un corso di formazione per reclutare Guardie Particolari Giurate addette alla vigilanza eco-zoofila. Il corso che si svolgerà in modalità online, ha lo scopo di richiamare l’attenzione di coloro che hanno particolarmente a cuore la protezione degli animali e dell’ambiente. Per partecipare al corso è necessario iscriversi entro la data del 30 settembre 2026, ultima data utile prima dell’inizio dello stesso prevista per il 19 ottobre. L’attività svolta dalle guardie è a titolo gratuito, non è previsto nessun rimborso spese, non costituendo nessun tipo di rapporto di lavoro. Necessario, anche se non indispensabile avere conseguito almeno patente di tipo B e la disponibilità di autovettura. Le guardie eco-zoofile hanno compiti di prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e patrimonio zootecnico. Il corso è rivolto a tutte quelle persone fortemente motivate ed amanti degli animali, serie, disponibili, che condividono gli scopi dell’Oipa. Gli interessati devono essere maggiorenni, non devono aver subito condanne penali o avere carichi pendenti. Per informazioni rivolgersi alla sede del Nucleo Gez a Livorno, in viale Ippolito Nievo 38, piano primo, meglio su appuntamento, oppure scrivere una email dettagliata con i propri dati e contatto telefonico a: [email protected]. Non verranno prese in considerazioni mail dove non sia presente un recapito telefonico. Alla ricezione della mail gli interessati saranno contattati, per fissare un incontro, durante il quale saranno chiariti tutti gli aspetti del corso e degli impegni che dovranno essere affrontati dalle future Gez.

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