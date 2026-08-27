Al via le candidature per la scuola di formazione teatrale Il Personaggio nell’Attore

Il Piccolo Teatro Città di Livorno ETS apre le iscrizioni alla nuova edizione del percorso diretto dal regista Maurizio Paolo Formichini Gori. Le lezioni si terranno al Teatro Minimo di Ardenza

Il Piccolo Teatro Città di Livorno ETS annuncia l’apertura delle candidature alla nuova edizione della Scuola di Formazione Teatrale “Il Personaggio nell’Attore”, diretta dal regista Maurizio Paolo Formichini Gori e aperta a partecipanti di tutte le età. Le attività si svolgeranno presso il Teatro Minimo di Ardenza, sede dell’Associazione, situato presso la Chiesa di San Simone e Immacolata Concezione, in via San Simone 37, Livorno. La Scuola si fonda sulla Ratio Teatralis, l’ordinamento degli studi scenici elaborato dal Piccolo Teatro Città di Livorno ETS: un impianto metodologico stabile e replicabile, avviato nel 2023 e perfezionato nel corso di un triennio. La Ratio Teatralis propone una formazione teatrale che coinvolge l’intera persona, integrando dimensioni intellettuali, etiche e creative. La cultura classica, la cura della persona, la disciplina del lavoro e la responsabilità educativa costituiscono i pilastri di un percorso che mira a formare interpreti consapevoli, capaci di portare valore sul palcoscenico e nella vita quotidiana, attraverso una maggiore consapevolezza dei gesti, delle parole e delle emozioni vissute. L’offerta formativa comprende un percorso completo che parte dal Modulo Smart, 50 ore dedicate a metodo, emozioni, azioni e lavoro sul testo, con spettacolo finale. A questo si affiancano moduli mirati: Corpo e Immaginazione per costruire un attore credibile; Voce e Dizione per lavorare su timbro e accenti; Storia del Teatro per conoscere le radici della scena; Attività e Azioni Fisiche per trasformare il sottotesto in gesto; Memoria ed Emozioni per approfondire la ricerca del personaggio; e Il Copione, dedicato alla comprensione e realizzazione del testo. L’ammissione avviene tramite provino preliminare e le classi sono a numero chiuso, così da garantire un percorso realmente calibrato sulle attitudini dei candidati.

Con il programma formativo, il Piccolo Teatro Città di Livorno ETS consolida un modello educativo che unisce ordine e dinamismo, tradizione e innovazione, formando attori amatori con competenze professionali e pronti a confrontarsi con l’esperienza del palcoscenico in tempi rapidi, attraverso un cammino che integra sapere, virtù e responsabilità Il percorso culmina in un saggio conclusivo, che potrà essere elevato a spettacolo compiuto e inserito nella stagione teatrale della Compagnia, ampliato nelle sue parti principali e opportunamente consolidato. La qualità delle ultime tre edizioni ha permesso la rappresentazione di opere fondamentali del teatro classico europeo tra cui “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare, “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello e “L’Ispettore generale” di Nikolaj Gogol’ all’interno di teatri e palcoscenici di prestigio come Villa Trossi a Livorno e il Teatro Virgilio Marchionneschi di Guardistallo (PI). In queste occasioni, gli allievi – alcuni dei quali salivano per la prima volta sul palco – hanno potuto misurarsi con un’esperienza scenica autentica, sostenuti da una formazione professionale seppur in un contesto amatoriale. Per informazioni e richieste di ammissione è possibile contattare la Segreteria del Piccolo Teatro Città di Livorno ETS al numero 345 1570462 o via e-mail a [email protected].

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