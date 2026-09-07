Alcoltest e prevenzione fuori da Calafuria con il camper di Okkio bimbi!

All'esterno del locale, domenica 6 settembre, gli operatori dell'unità di strada hanno incontrato i giovani mettendo a disposizione alcoltest gratuiti e anonimi e materiale informativo. L’iniziativa, sostenuta da Confcommercio Livorno, punta a diffondere una cultura del divertimento consapevole

Divertirsi, ma senza mai perdere di vista la sicurezza. Al Precisamente Calafuria la notte incontra la prevenzione con il presidio dell’Unità di Strada del progetto “Okkio bimbi!”, iniziativa di prevenzione e riduzione dei rischi promossa sul territorio da LILA e CEIS in sinergia con i servizi sanitari e sostenuta da Confcommercio Livorno.

All’esterno del locale, domenica 6 settembre, operatori e volontari hanno incontrato i giovani mettendo a disposizione alcoltest gratuiti e anonimi, distribuendo materiale informativo e offrendo un’occasione di confronto sui rischi legati all’abuso di alcol e sull’importanza di mettersi alla guida in condizioni di sicurezza.

Un presidio che porta la prevenzione direttamente nei luoghi del divertimento e che trova il pieno sostegno di Confcommercio Livorno, impegnata a promuovere un modello di intrattenimento capace di coniugare socialità, impresa e responsabilità.

“La presenza dell’Unità di Strada fuori da Calafuria è un gesto concreto di responsabilità verso i ragazzi e il territorio“, spiega Leonardo Marradini, socio della struttura e presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Livorno. “Crediamo molto nel valore della collaborazione tra i locali e le realtà che si occupano di prevenzione. Fare intrattenimento significa anche prendersi cura della sicurezza di chi sceglie di trascorrere la serata da noi. Il messaggio è semplice: difendiamo il diritto al divertimento, ma vogliamo che sia un divertimento sano e consapevole. Musica e socialità possono e devono andare di pari passo con la responsabilità, perché ci si può divertire benissimo anche senza eccedere”.

Per Confcommercio, proprio il coinvolgimento diretto delle imprese può rappresentare un tassello importante nelle politiche di prevenzione rivolte ai più giovani.

“Come Confcommercio sosteniamo con convinzione iniziative che mettono insieme prevenzione, responsabilità e collaborazione tra imprese e realtà del territorio“, sottolinea Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Livorno. “La sicurezza dei giovani riguarda tutta la comunità e gli imprenditori dell’intrattenimento possono svolgere un ruolo importante nel diffondere comportamenti più consapevoli, senza demonizzare il divertimento e la vita notturna. Portare la prevenzione nei luoghi frequentati dai ragazzi significa renderla concreta, accessibile e vicina. È un modello di collaborazione che vogliamo sostenere e incoraggiare”.

“I locali della notte possono e devono essere alleati delle istituzioni e delle famiglie nel presidio del territorio“, conclude Marradini. “Sostenere iniziative come “Okkio bimbi!” significa dimostrare concretamente che il nostro settore punta su sicurezza, rispetto e prevenzione“.

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