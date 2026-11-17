Alla guida di uno scooter rubato senza patente e in stato di ebbrezza

La polizia ha notato lo scooter (rubato due giorni prima) con due persone a bordo procedere con un'andatura a zig-zag da via Pio Alberto del Corona in direzione di via Sant'Andrea. Per il conducente multa da 5.100 euro

Nel corso dei consueti controlli sul territorio, la Polizia Locale ha individuato e fermato un motociclo risultato rubato, con a bordo due persone. Il conducente, si legge in un comunicato, è stato denunciato per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, oltre a essere sanzionato per guida senza patente. L’intervento è scattato quando una pattuglia, impegnata nel normale servizio di vigilanza, ha notato un motociclo con due persone a bordo procedere con un’andatura irregolare, a zig-zag, da via Pio Alberto del Corona in direzione di via Sant’Andrea. Gli agenti hanno seguito il mezzo fino a fermarlo per un controllo. Il conducente è risultato sprovvisto dei documenti del veicolo e della patente di guida, mai conseguita. Gli accertamenti effettuati attraverso la Centrale Operativa hanno inoltre permesso di verificare che il motociclo era stato rubato e che il furto era stato denunciato il 12 novembre, appena due giorni prima. Durante il controllo, gli agenti hanno percepito un forte odore di alcol nell’alito del conducente, decidendo quindi di accompagnarlo presso la sede territoriale della Polizia Locale per sottoporlo all’accertamento del tasso alcolemico. Il test ha dato esito positivo, evidenziando un valore superiore alla soglia massima consentita dalla legge. Ulteriori accertamenti hanno riguardato anche la passeggera, di nazionalità italiana, che ha riferito di aver consegnato una somma di denaro a una persona non meglio identificata. La donna è stata denunciata per ricettazione in concorso. Per il conducente sono scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza e ricettazione, oltre alla sanzione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente, ai sensi dell’articolo 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada. L’episodio si inserisce nell’attività di presidio e controllo del territorio svolta quotidianamente dalla Polizia Locale di Livorno, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti illeciti, anche di rilevanza penale. La Polizia Locale proseguirà i controlli in maniera capillare su tutto il territorio comunale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e tutelare la collettività.

Condividi:

Riproduzione riservata ©