Allarme bomba anche nelle scuole di Livorno, Grieco rassicura

La dirigente dell'Ufficio scolastico Cristina Grieco, che ringraziamo per la disponibilità

La mail è pervenuta a tutte le scuole del primo e secondo ciclo. “Comunicazione massiva, nessuna evacuazione nel nostro territorio. Resta il fatto che si è trattato di un episodio preoccupante”

L’allarme bomba che nella mattinata di mercoledì 11 novembre ha coinvolto migliaia di scuole in tutta Italia non ha risparmiato Livorno. Cristina Grieco, che ringraziamo per la disponibilità, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Livorno, ha seguito la vicenda fin dalle prime segnalazioni, mantenendo i contatti con le istituzioni e le forze dell’ordine. “La mail è pervenuta anche a tutte le scuole del primo ciclo (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado), e del secondo ciclo (scuole superiori) di Livorno e provincia. Con il passare delle ore ci siamo poi resi conto che non si trattava di un messaggio circostanziato al nostro territorio, ma di una comunicazione inviata in maniera massiva a livello nazionale. Resta il fatto che situazioni del genere sono sempre antipatiche e preoccupanti”. La decisione di non procedere con le evacuazioni è stata accompagnata dalle necessarie verifiche. “Ho consigliato ai dirigenti scolastici di effettuare controlli per accertare che non ci fossero segni di effrazione negli edifici, ad esempio intrusioni avvenute durante la notte”. Grieco racconta di essere rimasta in contatto per tutta la mattinata con le autorità. Una volta compresa la portata della comunicazione e la sua diffusione su scala nazionale, in accordo con la Digos è stata presentata una denuncia, come atto dovuto, a tutela di tutte le scuole interessate. Il messaggio della dirigente scolastica è dunque improntato alla tranquillità, pur senza sottovalutare quanto accaduto: “Rispetto al rischio concreto per l’incolumità delle persone, direi che possiamo rassicurare”. Una posizione in linea con quanto comunicato a livello nazionale dal ministro Valditara.

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