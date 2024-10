Allegri ha autografato la tesi di laurea, realizzato il sogno dello studente

Massimiliano Allegri, che ringraziamo per la disponibilità, mentre autografa la tesi di laurea dello studente Massimo Bencardino

“Con stima, affetto e simpatia”. Detto, fatto. Stamattina Massimiliano Allegri, che ringraziamo per la disponibilità, ha autografato la tesi di laurea di Massimo, il neo laureato in comunicazione pubblica e d’impresa alla Sapienza di Roma che il 10 ottobre era venuto in città con la tesi dedicata al mister con la speranza di incontrarlo e di farsela autografare. Quel giorno il giovane non aveva potuto incontrarlo di persona poiché Massimiliano non era a Livorno. Tuttavia era riuscito a consegnare la tesi ad un parente e persino a parlargli telefonicamente – grazie all’amico del mister, Massimo Ciantelli direttore Cooperativa Tennis Livorno che dopo aver letto il nostro articolo ha subito preso a cuore il sogno di Massimo, e al “gancio” Gabriella Carocci – che nel corso della telefonata ha promesso che gliela avrebbe firmata molto volentieri. Cosa che stamattina è avvenuta. Sarà ora cura della famiglia Allegri spedire la tesi a Massimo. La notizia, essendo coinvolto un personaggio di questo calibro, aveva fatto subito il giro delle testate sportive nazionali, finendo persino sulla seguitissima pagina Instagram Calciatori Brutti. E chissà che non si ripeta.

