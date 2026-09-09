Allerta arancione da stasera, disposte le chiusure

Dalla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 18 di domani, giovedì 10 settembre. Seguiranno comunicazioni su eventuali chiusure che saranno disposte dall’Amministrazione comunale

Dalla mezzanotte di oggi fino alla cessazione dell’allerta arancione (al momento prevista per le ore 18 di domani giovedì 10 settembre) a Livorno saranno chiusi al pubblico: (ordinanza comunale n. 325/2026) i parchi pubblici, i cimiteri, il canile comunale, i centri ludotecari comunali, i centri diurni, i centri estivi che si trovano nei parchi pubblici, il Campo sportivo scolastico “Renato Martelli” e saranno sospese le attività didattiche ed educative presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e presso i servizi educativo-scolastici pubblici e privati.

Allerta arancione da stasera

A causa di una perturbazione atlantica in avvicinamento, la Protezione civile regionale ha emanato un’allerta arancione per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che sarà in vigore su tutta la Toscana dalla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 18 di domani, giovedì 10 settembre. Per Livorno e Gorgona, come per tutto il resto della Toscana tranne le zone meridionali, l’allerta arancione sarà preceduta, dalle ore 15 di oggi, dal codice giallo, sempre per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, e sarà seguita, domani giovedì 10 settembre dalle ore 18 fino a mezzanotte, sempre dal codice giallo per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. La Protezione civile regionale segnala la possibilità di grandinate associate ai temporali, e la possibilità di forti colpi di vento. Questo comunicato è in fase di aggiornamento, seguiranno comunicazioni su eventuali chiusure che saranno disposte dall’Amministrazione comunale. La Protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci perpericoli

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

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