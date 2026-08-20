Allerta arancione dalle 18 di oggi, disposte le chiusure

Dalle ore 22.00 di oggi 20 agosto alle ore 18.00 di domani venerdì 21 agosto

Disposta la chiusura al pubblico dei parchi pubblici, dei cimiteri, del canile comunale, dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni e dei centri estivi che si trovano all’interno dei parchi pubblici. Disposta inoltre la chiusura del Campo sportivo scolastico “Renato Martelli” e la sospensione del mercato del venerdì. Per quanto riguarda le scuole è prevista la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre alla sospensione dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati. La Protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti in relazione al rischio annunciato, prestando particolare attenzione in prossimità dei corsi d’acqua.

Allerta arancione dalle ore 18.00

La Protezione civile regionale ha emanato un’allerta arancione per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore riguardante buona parte del territorio della Toscana. Per Livorno e Gorgona l’allerta arancione è prevista dalle ore 22 di giovedì 20 agosto fino alle ore 18 di venerdì 21 agosto e sarà preceduta, dalle ore 18 del 20 agosto dal codice giallo, sempre per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. La Protezione civile regionale sottolinea la probabilità di grandinate associate ai temporali, e la possibilità di forti raffiche di vento.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei;

Come comportarsi in caso di forte vento

• fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

• limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

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