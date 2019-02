Alluvione. La Camera di Commercio consegna le richieste delle imprese alla Regione

Ammonta ad € 2.670.717 il totale degli aiuti concessi. Sulla base del bando emanato dalla Regione Toscana, ciascuna impresa otterrà il massimo consentito dal bando

La Camera di Commercio trasmette oggi in via definitiva alla Regione Toscana le istanze di rimborso presentate dalle imprese danneggiate dall’alluvione che nel settembre 2017 colpì la città di Livorno e il territorio di Collesalvetti e Rosignano Marittimo.

Incaricata dalla Regione di svolgere il ruolo di front office nei confronti di imprese e professionisti, la Camera di commercio ha effettuato un servizio di ascolto e consulenza, ha raccolto – nelle due diverse fasi temporali previste – le istanze di rimborso e, dal mese di gennaio, ne ha controllato la completezza e compiuto le verifiche.

Adesso la pratica è avviata alla sua fase conclusiva: la Regione Toscana procederà ad assegnare le risorse alle imprese che ne hanno fatto richiesta.

I dati – Le imprese che hanno presentato la documentazione ed hanno titolo ad ottenere il rimborso sono in tutto 68, così ripartite territorialmente: 24 a Collesalvetti (aiuti per € 1.440.801,03), 3 a Rosignano (aiuti per € 285.430,93), 41 a Livorno (aiuti per € 944.485,36). I titolari di partita IVA sono 2.

