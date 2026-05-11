Alphonse annuncia la chiusura

Ringraziamo (da sinistra) Tommaso Masini, Giacomo Papi e Costabile Martuscelli per la disponibilità

“È stato un rifugio, una casa, un’idea”. Giacomo, Tommaso e Costabile annunciano la chiusura dopo 7 anni del cocktail bar. Dal 13 maggio fino a Straborgo gli ultimi eventi: "Sarà un saluto pieno di vita e di gratitudine per festeggiare insieme a voi tutto quello che siamo stati"

La storia di Alphonse si avvia verso l’ultimo brindisi. Con un lungo messaggio pubblicato sui social, i fondatori Giacomo, Tommaso e Costabile hanno annunciato la chiusura del cocktail bar in Borgo Cappuccini diventato negli anni un punto di riferimento della movida cittadina e non solo. “Non avremmo mai pensato di dover scrivere queste parole, e invece eccoci qui: dopo sette anni è arrivato il momento di salutarci”, scrivono. Un messaggio intenso, carico di emozione e gratitudine, nel quale Alphonse viene raccontato non semplicemente come un locale, ma come un’esperienza collettiva. “Per noi Alphonse non è mai stato soltanto un cocktail bar. È stato un rifugio, una casa, un’idea”. Dal debutto del 13 agosto 2018, nella “cantina incredibile” che avrebbe poi ospitato centinaia di serate, concerti, brindisi ed eventi, il locale ha costruito negli anni una comunità affezionata fatta di clienti, amici e collaboratori. “Un posto dove sentirsi accolti, dove ridere fino a tardi, innamorarsi, conoscersi, ritrovarsi”, ricordano ancora i tre giovani imprenditori, sottolineando come il progetto abbia rappresentato soprattutto una crescita umana oltre che professionale. Nel lungo saluto social emerge anche il senso di appartenenza che il locale era riuscito a creare in città. “Non ci siamo mai sentiti una moda: volevamo semplicemente creare uno spazio aperto a tutti, senza distinzioni, dove ognuno potesse sentirsi parte di qualcosa”. Parole che raccontano la filosofia con cui Alphonse ha attraversato questi sette anni, diventando per molti un simbolo di aggregazione e convivialità nel panorama notturno livornese. Il messaggio si chiude però senza malinconia. I titolari hanno scelto infatti di trasformare le ultime settimane di attività in una vera e propria festa finale condivisa con il pubblico che li ha accompagnati in questo percorso. “Vogliamo festeggiare insieme a voi tutto quello che siamo stati”, spiegano, annunciando un calendario di appuntamenti che accompagnerà il locale “dal 13 maggio fino a Straborgo” tra cucina, cocktail, musica e gli “amici di sempre”. “Sarà un lungo saluto pieno di vita, di memoria e di gratitudine. Un ultimo capitolo da scrivere insieme, come abbiamo sempre fatto”.

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