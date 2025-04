Altre medaglie per la distilleria Elettrico

All’International Trophy di Francoforte il Bitter Amaranto ha ottenuto la quattordicesima “Grande medaglia d’oro” mentre nei World Liqueor Awards di Londra sul gradino più alto del podio è salito il liquore Amarangela

Ancora successi internazionali per i liquori della distilleria Elettrico: il Bitter Amaranto prodotto a Livorno da Fabio e Piercristian Elettrico – già dal 2022 titolare del primato come bitter più premiato al mondo, con 13 medaglie d’oro conquistate in pochi anni – allunga la striscia positiva di risultati imponendosi ai concorsi internazionali appena andati in scena in Germania e nel Regno Unito. In particolare, all’International Trophy di Francoforte il Bitter Amaranto (che deve il nome al colore simbolo della città labronica) ha ottenuto la quattordicesima “Grande medaglia d’oro” insieme al Mandarinara, mentre nei World Liqueor Awards di Londra sul gradino più alto del podio è salito il liquore Amarangela, seguito – per l’appunto – dal Bitter Amaranto con la medaglia d’argento. Sempre nella capitale inglese, ai London Tasting Awards è arrivata la medaglia d’oro numero 15 per il Bitter Amaranto, a pari merito con un altro prodotto di Fabio Elettrico, il London Dry Gin ‘Ginerator’. “Siamo contentissimi – spiegano i distillatori, padre e figlio, di origini calabresi ma livornesi d’adozione – perché queste vittorie significano che la nostra produzione artigianale continua a soddisfare i palati delle giurie internazionali anche a distanza di anni dalla prima volta, segno che la costanza della qualità viene riconosciuta e apprezzata. Così facendo abbiamo inciso i nostri nomi e quelli della nostra città nella storia della liquoristica: questi premi testimoniano la qualità del nostro lavoro e dei nostri prodotti stimolandoci a continuare su questo percorso di eccellenza”. Il prodotto che oggi rappresenta la punta di diamante del carnet della distilleria livornese è infatti una di quelle eccellenze made in Italy che magari talvolta restano poco note al grande pubblico, pur essendo ben conosciute agli addetti ai lavori del palcoscenico globale.

Con un inizio di 2025 che già conta 6 medaglie – di cui 5 ori e 1 argento – i riconoscimenti ottenuti ai tre recenti concorsi europei hanno dato l’ultima accelerata a un percorso senza pari nella storia recente della liquoristica internazionale. Ciò segna un nuovo exploit per il prodotto ammiraglio del carnet di liquori griffati da Fabio e Piercristian Elettrico, in grado di tenere alte le insegne della livornesità nel mondo. Tanto nel concorso di Francoforte quanto nelle competizioni londinesi, il Bitter Amaranto ha convinto la giuria di esperti internazionali, confermandosi come una delle eccellenze italiane a livello globale dopo essersi confrontati con prodotti provenienti da tutto il pianeta. Ma per i due distillatori non ci sono solo i concorsi, all’orizzonte: proprio a Livorno sta per compiere un anno lo spazio polifunzionale “Elektro Fusion” con all’interno un cocktail bar “a centimetro zero” con drink signature e un punto vendita monomarca con i liquori e distillati di Fabio e Piercristian: grappe, vermouth, gin, liquore alla liquirizia o allo zafferano a base di sambuca, brandy ed altro ancora, preparati seguendo metodi naturali ed antiche ricette della tradizione liquoristica. “Educare al bere è la nostra missione” confermano, felici di essere già entrati nella guida di Identità Golose.

