“Amare concretamente”, via all’iter per la fondazione dell’associazione dell’ideatore Diego Vanni

Tre le mission del nuovo ente: sostegno concreto a persone, famiglie ed animali in stato di bisogno e raccolta fondi per la ricerca sul Parkinson

Una riunione pubblica per fondare un’Associazione benefica a sostegno di persone ed animali in stato di bisogno. É quanto avrà luogo mercoledì 29 novembre, alle 21:30, nel Salone Parrocchiale di Guasticce (Comune di Collesalvetti, Provincia di Livorno).

“La location scelta per l’evento é Guasticce, ma – ci tiene a precisare l’ideatore Diego Vanni – vorrei assolutamente che il perimetro d’azione fosse ben più ampio, così come la partecipazione. In altre parole – così l’organizzatore – chiedo cortesemente ai lettori livornesi e del Comune di Rosignano Marittimo e di Montenero di prender parte alla riunione perché l’ Italia è un Paese in ginocchio; tante persone e famiglie non riescono a provvedere ai propri bisogni. Occorre darsi da fare per far fronte a questa situazione e bisogna essere quanti più possibile: sia perché più siamo e minore e l’ “impegno” (è volontariato, ma ci siamo capiti) richiesto a ciascuno, sia perché, appunto, questi stati di necessità di persone, famiglie ed animali interpellano la nostra coscienza come un martello pneumatico”.

DA DOVE NASCE L’ IDEA – Ma… Chi è l’ideatore e da dove nasce questa idea? Sulle pagine del nostro giornale online (clicca qui per leggere l’intervista), nei giorni scorsi, Diego Vanni, 38enne di Guasticce, che ha ricevuto, circa 3 anni fa, una diagnosi di Parkinson, aveva raccontato la propria storia. E, più che altro, aveva esposto il suo progetto di fondare, appunto, quest’Associazione benefica. “Nel male di tutto ciò che mi è capitato – perché sarei un cretino a sostenere che la Malattia di Parkinson sia qualcosa di positivo – tuttavia qualcosa di buono tutto ciò lo ha comportato. Sono sempre stato empatico, ma la malattia e la sofferenza che una persona sperimenta su di sé fanno sì che quella persona diventi ancor più empatica”.

LE 3 MISSION DELL’ASSOCIAZIONE – “Amare concretamente”: questo il nome scelto per la nuova associazione. Un nome che non lascia spazio a dubbi, equivoci o interpretazioni: si ama concretamente e non “a chiacchiere”. Le tre Mission dell’Associazione vanno esattamente in questa direzione: 1) sostegno a persone e famiglie in difficoltà 2) sostegno agli animali in stato di bisogno 3) raccolta fondi per la ricerca sul Parkinson.

Il progetto nei suoi dettagli verrà esposto in sede di riunione.

“Vi prego col cuore – conclude l’ideatore dell’iniziativa – accorrete numerosissimi. Far del bene farà sentir meglio coloro che aiuteremo, ma anche voi stessi”

