Ambulanti, ecco dove e come sarà il primo mercato

Sopralluogo dei rappresentanti di Fiva Confcommercio (Luca Invernazzi e Marco Mainardi) e Anva Confesercenti (Andrea Briguglio e Simonetta Borelli) in via dei Pensieri

Il mondo del commercio ambulante è pronto a ripartire. L’obiettivo, come annunciato dal sindaco rispondendo ad una lettera, è quello di poter consentire alla categoria di aprire nella settimana dal 18 maggio. A dirla tutta, la data a cui si sta lavorando per allestire il primo mercato dopo oltre due mesi dal DPCM del 9 marzo è quella del 22 maggio. Per questo, il 14 maggio i rappresentanti di Fiva Confcommercio, Luca Invernazzi e Marco Mainardi, e Anva Confesercenti, Andrea Briguglio e Simonetta Borelli si sono dati appuntamento in via dei Pensieri/via Allende per un sopralluogo (foto). “Per noi poter riaprire il 22 vorrebbe dire iniziare con il botto”, dicono. Il sopralluogo è servito per definire la nuova distanza tra i banchi lungo la strada. Maggiore, rispetto a come eravamo abituati fino ad ora. Ci sarà quindi più spazio, fino a 5-6 metri in più, dedicato al passaggio della clientela. Inoltre, ogni commerciante metterà a disposizione gel e, all’occorrenza, guanti per la prova dei capi. Chiaramente sarà obbligo per tutti indossare la mascherina protettiva. “Noi siamo pronti a ripartire. Quello che possiamo aggiungere è che ce la stiamo mettendo tutta per riaprire. Inoltre nel corso delle nostre riunioni abbiamo deciso di contenere il più possibile i prezzi, considerato il momento di difficoltà economica comune a tutti”.