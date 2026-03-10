Andrea è tornato in palestra per ringraziare chi gli ha salvato la vita

Nella prima foto Andrea insieme alla istruttrice Francesca che è intervenuta per prima praticandogli il massaggio cardiaco

"Il 4 febbraio sarà la mia seconda data di nascita. Ringrazio Cardiologia, un reparto di eccellenza, e tutto lo staff della palestra". Per esprimere tutta la sua riconoscenza, Andrea ha portato con sé due cartelli di ringraziamento

“Siete i miei angeli“. Momenti di grandissima emozione oggi pomeriggio quando Andrea Valenti, 54 anni, accompagnato dalla moglie Barbara e dai figli Giulia e Tommaso, è tornato alla Evo One al Parco Levante per salutare e ringraziare tutto lo staff della palestra che il 4 febbraio gli ha salvato la vita rianimandolo dopo aver accusato un malore sul tapis roulant. Per esprimere tutta la sua riconoscenza ha portato con sé due cartelli di ringraziamento, anzi due piccole opere d’arte, realizzate dall’amica di famiglia Giulia. Dopo aver abbracciato uno ad uno tutti, si è diretto verso il tapis roulant dove quel giorno si sono vissuti attimi di grande apprensione: mentre correva ha avuto un malore, era caduto battendo la testa sul bordo del macchinario e poi era finito a terra. A rendersi immediatamente conto della gravità della situazione erano state le istruttrici Valentina e Francesca e Andrea Luci, istruttore e co-titolare della palestra insieme a Lorenzo. Andrea era corso a prendere il defibrillatore; Valentina aveva chiamato l’ambulanza; Francesca aveva iniziato per prima il massaggio cardiaco. In quel momento si stavano allenando due infermieri che lavorano in ambito sanitario e che in un attimo si erano precipitati verso Francesca, proseguendo le manovre rianimatorie anche con l’uso del defibrillatore, che aveva fatto partire la scarica. Nel frattempo, sul posto era sopraggiunta un’ambulanza. All’arrivo in ospedale sono seguiti gli accertamenti e le operazioni.

Con l’occasione, oggi Andrea desidera ringraziare tutto il reparto di Cardiologia: “Un ringraziamento particolare al primario Pasanisi, al suo collaboratore Genovesi e a chi mi ha operato: Bellini, Talini e La Pira. I livornesi devono sapere che abbiamo un reparto, quale quello della Cardiologia, di eccellenza assoluta a livello nazionale. L’ho verificato sulla mia pelle. E poi non posso non rivolgere una menzione alla palestra, che offre la formazione al suo personale, e ai due infermieri Pagnucci e Gini presenti quel giorno che hanno proseguito la rianimazione con il defibrillatore dopo il massaggio cardiaco iniziato da Francesca”. A proposito di formazione, Lorenzo della Evo One ricorda che sabato 14 marzo è in programma un corso BLS-D gratuito. Ancora pochi i posti disponibili. Per iscrizioni: 0586 188-1300. “Il 4 febbraio sarà per sempre la mia seconda data di nascita” conclude Andrea.

