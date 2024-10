Andrea: “Grazie per tutto l’affetto”

L’affetto della città alla notizia pubblicata da QuiLivorno.it ieri 2 ottobre Andrea e Paolo salutano il Bar Ughi. È cambiata la gestione è stato notevole sui social. Solo su Fb il post ha raccolto più di 500 mi piace e 130 commenti. Un affetto che non poteva lasciare indifferenti. Soprattutto Andrea, forse, che sicuramente ha avuto un coinvolgimento familiare nell’attività essendo stati i suoi genitori, nel 1969, ad aprire il bar in via Toscana: “Sono rimasto così emozionato da tanto affetto – dice – che con le lacrime agli occhi ringrazio tutti. Credo ciò dimostri che ho lasciato in loro un buon ricordo e questa per me, e penso di poter dire per Paolo, è la gratificazione del lavoro fatto sempre con passione. Un abbraccio a tutti”.

