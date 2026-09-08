Andy Díaz a Ballando con le Stelle

Fotogramma tratto dalla pagina Instagram di Diaza

L'annuncio sui social con un video insieme alla nonna: "Ci stiamo allenando". Dopo un 2026 da protagonista assoluto nell’atletica, per l’azzurro arriva una sfida completamente diversa nella nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci

Dalla pedana al parquet. Andy Díaz Hernández cambia per qualche settimana il terreno delle sue sfide e si prepara a mettersi alla prova davanti alle telecamere di Rai 1. Il triplista azzurro, tesserato del gruppo sportivo Fiamme Gialle e dell’Atletica Libertas Unicusano, nonché testimonial della Notte Bianca dello Sporto 2026, è infatti il dodicesimo concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, al via il 3 ottobre con Milly Carlucci. L’annuncio è arrivato sulla sua pagina Instagram con un video nel quale l’atleta si concede qualche passo di danza con la nonna prima di ufficializzare la nuova avventura. Per Díaz sarà dunque il momento di trasformare la sua naturale energia in coreografie. Una cosa, almeno, sembra già esserci: la voglia di divertirsi. Il momento scelto per debuttare in televisione non potrebbe essere più significativo. Il 2026 ha consegnato ad Andy Díaz alcuni dei risultati più importanti della sua carriera. Il triplista ha conquistato il titolo mondiale indoor, quello europeo e la Diamond League, riuscendo anche a portare il record italiano del salto triplo a 18,15 metri, misura ottenuta a Birmingham. Un risultato che lo ha proiettato ancora più vicino ai vertici mondiali della specialità. A questi risultati si aggiunge il bronzo olimpico conquistato a Parigi nel 2024, la prima grande medaglia di Díaz con la maglia italiana. Adesso, però, centimetri e pedane lasciano spazio alla musica. Con l’ingresso di Díaz, il cast della ventunesima edizione è completo. Insieme al triplista ci saranno Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini.

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