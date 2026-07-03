Anne Twist, la mamma della popstar Harry Styles, a Livorno

Immagine tratta dalla storia Instagram di Anne Twist (la prima a sinistra)

Anne ha mostrato ai suoi oltre 2 milioni di follower Instagram immagini della città regalando così una vetrina internazionale agli scorci labronici

Livorno finisce sotto i riflettori internazionali. Questa volta grazie ad Anne Twist, mamma del celebre cantante Harry Styles, che nelle ultime ore ha pubblicato una storia su Instagram dedicata alla sua visita in città. Anne ha immortalato alcuni angoli caratteristici in un video per poi condividerlo nelle sue Stories, offrendo così una preziosa vetrina turistica degli scorci labronici. Un’ulteriore conferma di come Livorno continui ad essere una meta capace di incuriosire anche personaggi famosi con i suoi canali, il lungomare e le atmosfere che da sempre conquistano chi la visita. Su Instagram, Anne è seguita da oltre 2 milioni di persone e condivide frequentemente momenti di viaggio.

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