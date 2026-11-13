Appartenenza Labronica, una lezione d’amore per Livorno e l’ambiente

Bruno Rotelli ha raccontato ai piccoli della sezione 5 anni delle Menotti le attività dell'associazione, dall'aiuto alimentare alla tutela delle spiagge. Tante domande e curiosità in un incontro ricco di emozioni

Ci sono incontri che possono lasciare un segno importante fin dalla più tenera età. Come quello andato in scena alla scuola dell’infanzia Menotti, dove i bambini e le bambine della sezione 5 anni hanno incontrato Bruno Rotelli per conoscere da vicino le attività dell’assocazione e, soprattutto, scoprire quanto sia importante prendersi cura della propria città. Un incontro speciale, fatto di racconti, immagini, domande e tanta curiosità. Rotelli ha spiegato ai bambini cosa fa quotidianamente Appartenenza Labronica: dalle iniziative di aiuto alimentare rivolte alle persone in difficoltà agli interventi di pulizia delle spiagge e degli spazi cittadini. Ed è stato proprio il tema della tutela ambientale a catturare maggiormente l’attenzione dei piccoli. I bambini hanno raccontato con entusiasmo di conoscere già alcune semplici regole per rispettare l’ambiente, come non lasciare rifiuti a terra e utilizzare sempre i cestini. A rendere particolarmente significativo il momento è stata proprio la spontaneità dei bambini, capaci di partecipare con domande e osservazioni, dimostrando una sensibilità già sorprendente verso questi argomenti. Per Appartenenza Labronica, come raccontato dall’associazione al termine dell’esperienza, si è trattato di uno degli incontri più emozionanti e significativi. Un ringraziamento particolare è stato rivolto da Rotelli alle maestre Silvia ed Elisa e a tutto il personale della scuola per l’accoglienza.

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