Appello per Adele, 90 anni: smarrita sull’autobus la copertina cucita per beneficenza

"Per Adele rappresenta mesi di impegno e un gesto d’amore verso gli altri". Dimenticata su un bus della linea 2 dopo la discesa in piazza Garibaldi, la borsa conteneva la copertina realizzata con pazienza e dedizione dopo mesi di lavoro: le amiche lanciano un appello per ritrovarla e restituirla alla chiesa del Rosario

Un appello accorato, quello lanciato da un gruppo di amiche, per ritrovare un oggetto dal grande valore affettivo e solidale. Nel tardo pomeriggio di lunedì 26 una signora anziana, un po’ stanca dopo la giornata, è rientrata a casa utilizzando l’autobus della linea 2. Scesa in piazza Garibaldi per raggiungere la propria abitazione, si è purtroppo accorta solo in seguito di aver dimenticato a bordo una borsa molto speciale. All’interno c’era il lavoro di mesi: una copertina patchwork a esagoni, realizzata con pazienza e dedizione. Non si tratta di un semplice oggetto, ma di un progetto creato con amore per fini benefici. La signora si chiama Adele, ha 90 anni e da tempo si dedica, insieme ad altre amiche, alla produzione di lavori di cucito destinati alla beneficenza. Il gruppo si ritrova regolarmente dietro la chiesa del Rosario, il lunedì e il venerdì, condividendo tempo, abilità e generosità. “Era una coperta molto bella, anche se non ancora finita – raccontano le amiche – Chi l’ha trovata potrebbe averla presa proprio per questo. Ma per Adele rappresenta mesi di impegno e un gesto d’amore verso gli altri”. La perdita ha lasciato la signora profondamente dispiaciuta, così come tutte le sue compagne di lavoro, che ora lanciano un appello alla cittadinanza. Chiunque avesse trovato la borsa o la copertina è invitato a restituirla presso la chiesa del Rosario oppure nella più vicina sede di Autolinee Toscane.

Condividi:

Riproduzione riservata ©