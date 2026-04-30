Arriva il mercatino di Confcommercio alla Terrazza

Da giovedì 1 a sabato 3 maggio, dalle 14 alle 22, la Terrazza Mascagni ospiterà il Mercatino dell’artigianato, iniziativa promossa da Confcommercio Livorno in collaborazione con l’associazione “Le officine dell’ingegno”

Tre giorni dedicati all’ingegno, alla manualità e alla creatività locale nella cornice più suggestiva della città. Da giovedì 1 a sabato 3 maggio, dalle 14 alle 22, la Terrazza Mascagni ospiterà il Mercatino dell’artigianato, iniziativa promossa da Confcommercio Livorno in collaborazione con l’associazione “Le officine dell’ingegno”.

L’area, antistante Surfer Joe e adiacente alla Terrazza, si animerà con stand selezionati di artigiani e creativi, che proporranno prodotti unici fatti a mano: dall’oggettistica alle creazioni artistiche, dai gioielli alle lavorazioni in legno. “Un’occasione per valorizzare il lavoro artigiano e offrire a cittadini e turisti un’esperienza che unisce shopping, musica e mare”, spiega il responsabile sindacale Confcommercio Livorno Alessio Giovarruscio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di Confcommercio Livorno volto a promuovere il territorio, creando momenti di attrattività e animazione urbana.

“Eventi come questo – sottolinea Giovarruscio – rappresentano un’opportunità concreta per dare visibilità agli artigiani e allo stesso tempo contribuire a rendere ancora più vivace e accogliente il nostro lungomare, valorizzando una location simbolo della città”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©