Asa celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua

Grazie a un costante impegno negli investimenti e al lavoro quotidiano di tante persone, Asa assicura un servizio efficiente e di qualità a oltre 360.000 residenti, a cui si aggiungono più di 700.000 turisti che ogni anno scelgono il nostro territorio. Tra le iniziative “green” spiccano anche le fontanelle ad Alta Qualità

Domenica 22 marzo 2026 si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (“World Water Day”), istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione globale sul valore dell’acqua potabile e sulla necessità di una gestione sostenibile di questa risorsa essenziale.

Asa coglie l’occasione per valorizzare alcuni dati dell’intero sistema complesso che sta alla base della gestione del Servizio Idrico Integrato: distribuzione dell’acqua potabile, servizio di fognatura e depurazione. Attività fondamentali per tutelare la salute dei cittadini, salvaguardare l’ecosistema marino e proteggere l’ambiente. Grazie a un costante impegno negli investimenti e al lavoro quotidiano di tante persone, Asa assicura un servizio efficiente e di qualità a oltre 360.000 residenti, a cui si aggiungono più di 700.000 turisti che ogni anno scelgono il nostro territorio. Un impegno ancora più significativo se si considera la complessità di un’area caratterizzata da una limitata disponibilità di risorse idriche naturali e da una forte pressione turistica. Con azioni tangibili, l’azienda mette in pratica ogni giorno i principi dell’economia circolare. Una parte delle acque reflue depurate non viene reimmessa nell’ambiente, ma destinata al riuso in ambito industriale e agricolo, riducendo così il prelievo di acqua dal territorio e restituendo maggiore disponibilità idrica alla comunità. Tra le iniziative “green” spiccano anche le fontanelle ad Alta Qualità. Veri e propri impianti che permettono ai cittadini di usufruire gratuitamente di acqua fresca e buona da bere, contribuendo a ridurre in modo significativo il consumo di plastica e le emissioni correlate. Asa inoltre promuove interventi mirati al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi idrici, attraverso l’adozione di tecnologie innovative e processi sempre più efficienti.

I risultati raggiunti nei 32 Comuni dell’ATO 5 Toscana Costa testimoniano concretamente questo percorso:

4,2 milioni di metri cubi di acque reflue depurate avviate al riuso in ambito industriale e agricolo;

oltre 9.150 tonnellate di CO₂ risparmiate grazie alla riduzione delle bottiglie di plastica, attraverso 77 fontanelle ad alta qualità;

una riduzione dei consumi energetici del 7% nel periodo 2021–2024, grazie a interventi di efficientamento e recupero energetico;

un piano di investimenti pari a 315 milioni di euro nel periodo 2024–2031.

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