At e Usl Toscana nord ovest insieme contro lo smog

Manifesti negli ospedali, nei distretti e negli ambulatori, ma anche Reel con i medici protagonisti: una campagna per promuovere la mobilità sostenibile e spiegare il legame tra qualità dell’aria, ambiente e salute

Manifesti negli ospedali, nei distretti e negli ambulatori e reel sui social con i medici protagonisti per sensibilizzare le persone sulla mobilità sostenibile e sul legame tra qualità dell’aria, ambiente e salute. È questa l’azione che at-autolinee toscane e Azienda USL Toscana nord ovest hanno deciso di intraprendere assieme, mosse dalla consapevolezza che scegliere l’autobus significa sia contribuire a una mobilità più sostenibile sia compiere un gesto concreto a favore della qualità dell’aria e della salute collettiva. Infatti, tutela dell’ambiente e protezione della salute delle persone sono strettamente connesse e che anche le scelte individuali quotidiane di mobilità possono contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità. L’Agenzia europea per l’ambiente stima che l’inquinamento atmosferico causi ogni anno circa 253mila morti premature nell’Unione europea. In Italia siamo intorno alle 50mila. Allo sforamento dei livelli di PM10 e PM2.5 si aggiunge il rumore da traffico, con effetti cardiovascolari ormai documentati su popolazioni urbane. La qualità dell’aria, quindi, rappresenta un importante determinante della salute pubblica. L’inquinamento atmosferico è associato a effetti negativi sulla salute, in particolare a livello respiratorio e cardiovascolare. Promuovere comportamenti capaci di ridurre le emissioni inquinanti significa quindi contribuire alla prevenzione e alla costruzione di ambienti di vita più salubri. In questo contesto, il trasporto pubblico rappresenta una risorsa importante per favorire spostamenti più sostenibili e ridurre il ricorso all’automobile privata. Infatti, tra i sei soggetti grafici che compongono la campagna at volta a promuovere l’utilizzo degli autobus, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha scelto di sostenere quello dedicato proprio al tema della salute, dal titolo “MENO smog da inalare. Più aria da respirare. Scegli l’autobus”. Un messaggio diretto e immediato che richiama l’attenzione sul rapporto tra mobilità, inquinamento atmosferico e benessere collettivo. “Come diciamo da qualche anno, usare l’autobus non ha solo impatti sul clima, sulle emissioni, sul modo di guardare il mondo e incontrare persone, sulla qualità del nostro tempo e sul traffico cittadino, ma interviene direttamente sulla qualità dell’aria che respiriamo. E questo significa salute. Per questo siamo molto contenti dell’adesione dell’Azienda USL Toscana nord ovest alla nostra campagna di sensibilizzazione, perché testimonia quanto sia importante fare rete tra tutti i soggetti che lavorano nei servizi pubblici e promuovere stili di vita che abbiano più impatti positivi sulle persone, sull’ambiente che ci circonda, sulla società che ciascuno di noi contribuisce a migliorare. Grazie a questa collaborazione i messaggi saranno ospitati in tutte le strutture sanitarie e potranno contare sul supporto di professionisti sanitari. Crediamo che promuovere una cultura della mobilità sostenibile significhi investire nella qualità della vita di tutti e che ogni scelta individuale possa contribuire a un cambiamento collettivo” dichiara Tommaso Rosa, direttore clienti e relazioni esterne di at.

“La salute delle persone è strettamente legata anche alla qualità dell’ambiente in cui vivono. L’inquinamento atmosferico rappresenta un importante fattore di rischio per la salute, con conseguenze soprattutto sull’apparato respiratorio e cardiovascolare – commenta la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani -. Per questo riteniamo importante sostenere iniziative che contribuiscano a diffondere maggiore consapevolezza e a promuovere comportamenti quotidiani più rispettosi dell’ambiente. La scelta di aderire alla campagna di Autolinee Toscane nasce proprio dalla volontà di valorizzare il ruolo della prevenzione e della promozione della salute anche al di fuori dei tradizionali contesti sanitari. Attraverso il materiale informativo nelle nostre strutture e il coinvolgimento dei medici in brevi video vogliamo raggiungere direttamente i cittadini, ricordando che la tutela della salute è anche una responsabilità collettiva e che ciascuno può fare la propria parte”. La campagna sarà sviluppata attraverso diverse modalità di comunicazione, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio e coinvolgere direttamente cittadini, pazienti, familiari, accompagnatori, visitatori e personale aziendale. È prevista innanzitutto l’affissione dei manifesti negli ospedali, nei distretti e negli ambulatori dell’Azienda USL Toscana nord ovest, così da portare il messaggio nei luoghi frequentati quotidianamente da migliaia di persone. Accanto alla comunicazione tradizionale, sarà realizzata anche una serie di Reel per i canali social istituzionali dell’Azienda sanitaria, con protagonisti alcuni medici. Attraverso brevi contributi video, i professionisti sanitari approfondiranno il legame tra inquinamento atmosferico, qualità dell’aria e salute, offrendo informazioni e spunti di riflessione sull’importanza di adottare comportamenti quotidiani più sostenibili. Il coinvolgimento diretto dei medici consentirà di dare ancora più concretezza al messaggio della campagna, valorizzando il ruolo dei professionisti sanitari non soltanto nella cura, ma anche nell’informazione, nella prevenzione e nella promozione della salute. Autolinee Toscane metterà a disposizione i materiali della campagna, anche in formato digitale, curandone la stampa nei formati concordati e collaborando alla loro personalizzazione con il logo dell’Azienda USL. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra il sistema del trasporto pubblico e quello sanitario, uniti da un obiettivo comune: promuovere una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e alla salute delle persone. Perché la qualità dell’aria che respiriamo è un bene comune e contribuire a migliorarla è una responsabilità condivisa.

Meno smog da inalare, più aria da respirare: scegliere l’autobus è un gesto quotidiano che può fare bene all’ambiente e alla salute di tutti.

Qui le informazioni sugli abbonamenti: https://www.at-bus.it/it/abbonamenti.

Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus at-bus.it/app. Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di at-autolinee toscane: Facebook; Instagram; LinkedIn; X; YouTube. È possibile contattare at anche via telefono chiamando o il numero verde: 800 14 24 24 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 24:00 o il numero fisso*: 055 51351 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6:00 alle 24:00 (*i costi seguiranno il piano telefonico del proprio operatore). Le persone a mobilità ridotta hanno il numero dedicato 800 14 24 25 tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00.

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