Auto colpita da una caduta di calcinacci in via della Madonna
Fortunatamente, al momento del crollo nessuno si trovava all’interno del mezzo e non si registrano feriti
Momenti di paura in via della Madonna, dove una caduta di calcinacci ha centrato un’auto parcheggiata lungo la strada. L’impatto ha provocato danni evidenti alla vettura, soprattutto alla parte laterale e al tetto. Sul posto si sono radunate diverse persone per capire l’accaduto e verificare eventuali conseguenze. Fortunatamente, al momento del crollo nessuno si trovava all’interno del mezzo e non si registrano feriti. L’area è stata temporaneamente attenzionata per motivi di sicurezza. Resta ora da chiarire l’origine del distacco.
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