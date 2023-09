Auto fa strike di paletti in via Roma

In foto l'auto che ha steso i paletti posti al limite della carreggiata in via Roma

Un'automobilista è andato ad urtare, buttando giù di netto, cinque paletti a bordo della carreggiata prendendo in pieno anche una bicicletta parcheggiata. Per fortuna non si sono registrati feriti né persone rimaste coinvolte

Strike di paletti in via Roma. È questo quanto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì 6 settembre intorno alle 18 all’altezza del semaforo che regolamenta il passaggio degli autobus nel punto in cui la strada si restringe subito dopo la piazza. Un’automobilista, perdendo il controllo del suo mezzo, è andato ad urtare, buttando giù di netto, cinque paletti a bordo della carreggiata prendendo in pieno anche una bicicletta parcheggiata. Per fortuna non si sono registrati feriti né persone rimaste coinvolte.

Non è però la prima volta che accade. Era accaduto anche ad ottobre del 2020 quando un’automobile ne buttò giù circa 15 perdendo poi la targa sull’asfalto (clicca qui per leggere l’articolo dell’epoca).

In questo caso l’automobilista è rimasto sul posto e sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della municipale per il rilievo del sinistro stradale e per mettere in sicurezza la zona.

“Visto che non è la prima volta – commentano preoccupati residenti della zona a QuiLivorno.it – bisognerebbe mettere mano alla situazione. Qui è sempre più pericoloso camminare visto che le auto spesso e volentieri sfrecciano veloci. Chiediamo che venga messo un dosso per ridurre la velocità proprio qui subito dopo il semaforo che diventa rosso soltanto quando passano i bus e quindi poche volte al giorno, rimanendo di fatto per molto tempo verde e consentendo così ai mezzi di andare molto veloci in questo punto”.

