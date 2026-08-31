Auto in fiamme sulla Variante
Fotogramma tratto dal video pubblicato da Livornogramm
L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale
Un’auto ha preso fuoco in Variante sulla carreggiata in direzione nord, pochi metri dopo l’uscita di Salviano. L’incendio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale che ha bloccato la circolazione nel tratto interessato e disposto l’uscita obbligatoria. La coda, secondo quanto segnalato da un automobilista in transito, alle 16.40 era arrivata fino a Montenero provocando rallentamenti e disagi alla circolazione.
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