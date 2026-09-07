Autolinee Toscane “entra” nella serie tv di Canale 5

I bus e gli autisti di At protagonisti delle scene girate a Piombino di Erika – Una detective per caso con Vanessa Incontrada e Francesco Scianna

Dopo il debutto con grande audience dello scorso 2 settembre, il 9 settembre torna in prima serata su Canale 5 la serie “Erika – Una detective per caso”. Tre gli attori protagonisti: Vanessa Incontrada, Francesco Scianna e Piombino, città nella quale la miniserie è ambientata e dove è stata girata. Ma nella serie c’è anche un attore non protagonista che si muove lungo le scene: è il servizio di trasporto pubblico locale di Autolinee Toscane, l’azienda che dal novembre 2021 gestisce il servizio di trasporto pubblico su gomma in tutta la Toscana. Sono infatti i bus di at – quelli con la caratteristica livrea blu del servizio interurbano – e gli autisti dell’azienda ad accompagnare Erika all’inizio della prima puntata nel suo ritorno a Piombino, la città che aveva lasciato da ragazza, e a riportarla via al termine dell’episodio. La presenza di Autolinee Toscane nella produzione è stata possibile grazie alla collaborazione con la troupe e alla massima disponibilità dimostrata dall’azienda che è stata al fianco della produzione, accogliendone le richieste e mettendo a disposizione, per quanto necessario alle riprese, i propri autisti e gli uffici aziendali, con l’obiettivo di facilitare il lavoro della troupe e contribuire alla realizzazione delle scene ambientate sul territorio. Una collaborazione che ha coinvolto direttamente anche il personale di Autolinee Toscane, chiamato a confrontarsi con le esigenze organizzative e produttive di una fiction televisiva e a rendere possibile la presenza dei mezzi e del servizio all’interno della storia. La miniserie, una coproduzione RTI e 7Verticale, è stata girata e ambientata a Piombino, con le riprese che si sono succedute tra settembre e ottobre 2025. Erika, interpretata da Vanessa Incontrada, è una scrittrice di romanzi gialli che, per una serie di coincidenze, si ritrova coinvolta in un vero caso di omicidio. A condurre le indagini è il commissario Leonardo, interpretato da Francesco Scianna. “Erika – Una detective per caso” è un adattamento di una serie francese, a sua volta tratta dai romanzi della scrittrice svedese Camilla Läckberg. Per Autolinee Toscane, la collaborazione con la produzione rappresenta anche un modo per raccontare, attraverso una produzione televisiva di grande visibilità, il ruolo quotidiano del trasporto pubblico locale e il suo legame con il territorio della Val di Cornia e con le comunità che ogni giorno autobus e autisti attraversano e collegano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©