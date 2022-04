Balzarini Moto, manca solo il montaggio della nuova vetrata

"Di fatto non abbiamo mai chiuso, a parte i giorni in cui abbiamo dovuto ripulire il salone"

Mediagallery

“Di fatto non abbiamo mai chiuso – spiegano da Balzarini – a parte i giorni in cui abbiamo dovuto ripulire il salone“. Questione di giorni e anche la vetrata della concessionaria che dà su via da Vinci, vetrata andata distrutta in seguito al rovesciamento di una cisterna, verrà ripristinata. “La pioggia ha impedito il montaggio in questi giorni – continuano dalla concessionaria – contiamo di averla montata la prossima settimana”. In attesa della nuova vetrata sono stati installati dei pannelli.