Bar degli Artisti, scende in campo anche il sindaco

Salvetti si auspica una risoluzione tra proprietà e gestione nell'ottica della conservazione di un luogo di aggregazione sana e propositiva. Il locale è stato il set di un video del cantante Francesco Motta. Tra i personaggi illustri che sono passati dal bar degli artisti anche l'attore americano Matt Dillon

Dopo 29 anni di gestione il bar “La Terrazza” conosciuto come bar degli Artisti, ha ricevuto la disdetta di locazione da parte della proprietaria. La notizia è alla ribalta delle cronache dalla primavera, perché la titolare, signora Giovanna Caiola “ha chiesto alla proprietà – si legge in un comunicato stampa inviato alle redazioni dall’Ufficio Comunicazione del Comune di Livorno – di acquistare il fondo oppure di pensare lei alla ristrutturazione e continuare a pagare l’affitto, ma la proprietà non sembra disposta a cambiare idea”.

Il locale che si trova proprio di fronte alla Terrazza Mascagni, negli anni è diventato un luogo di ritrovo per musicisti, pittori, scrittori e artisti e proprio da queste frequentazioni deriva il suo nome “Bar degli Artisti”. I cittadini sono molto affezionati al locale ed ai gestori. Un pianoforte è a disposizione di chiunque voglia usarlo per improvvisare musica e il locale è stato il set di un video del cantante Francesco Motta. Tra i personaggi illustri che sono passati dal bar degli artisti anche l’attore americano Matt Dillon.

“Il sindaco Luca Salvetti – si legge nella nota stampa inviata dal Comune – nell’ottica della conservazione e valorizzazione dei luoghi cittadini che creano un’aggregazione sana e propositiva auspica che proprietà e gestione giungano ad un accordo che soddisfi entrambe le parti e mantenga in vita un luogo tanto amato dai cittadini”.

Condividi: