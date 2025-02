Beccaccia di mare sugli scogli davanti al Monumento al Marinaio

Foto di Christian Palamara, che ringraziamo per la disponibilità

Giuseppe Vecchio di Agrofauna: "Stiamo entrando nel periodo della migrazione, è probabile avvistare queste specie migratrici come ha fatto il lettore"

Fotografata il 18 febbraio una beccaccia di mare sugli scogli all’altezza del Monumento al Marinaio. Giuseppe Vecchio di Agrofauna, che ringraziamo per la disponibilità, spiega: “E’ una specie migratrice; si ciba soprattutto di molluschi bivalvi, che estrae dalla sabbia e apre con due diverse tecniche. Un metodo consiste nella rottura di uno dei gusci, martellandolo con il becco. L’altro consiste nell’utilizzare il becco come un cuneo, inserendolo fra i gusci socchiusi, sempre per arrivare al muscolo adduttore e tagliarlo. Specie molto longeva, esistono infatti individui che, dalle riletture degli anelli, hanno raggiunto i 35 anni di età. Ora stiamo entrando nel periodo della migrazione, dunque sarà più probabile avvistare le specie migratrici”.

