Bombardamento del 28 giugno 1943, Livorno ricorda le vittime dei rifugi colpiti

Martedì 30 giugno la cerimonia organizzata dal Comune insieme alle associazioni dell’antifascismo e della Resistenza. Deposizione di fiori e lettura dei nomi delle vittime nei luoghi simbolo della tragedia che colpì i quartieri nord della città

Il 28 giugno 1943 Livorno subì un bombardamento aereo particolarmente pesante che causò la morte di numerosi civili, purtroppo inconsapevoli della inadeguatezza dei rifugi che erano stati allestiti dal regime per dare riparo alla popolazione.

Nei quartieri nord della città tante persone trovarono la morte in due rifugi per civili e in un altro rifugio destinato alle operaie che lavoravano in un gommificio nelle vicinanze della ferrovia.

Da tanti anni, alcuni parenti, insieme a rappresentanti dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni dell’antifascismo e della resistenza, si ritrovano spontaneamente nei luoghi dove un tempo sorgevano questi ripari, per deporre mazzi di fiori e commemorare le vittime.

Quest’anno le cerimonie, in programma martedì 30 giugno, organizzate dal Comune di Livorno che sarà rappresentato dall’assessore (Michele Magnani) insieme ad Anpi, Anppia, Anei, Aned sezione interprovinciale di Pisa e al Centro Studi Don Angeli, prevedono il ritrovo alle ore 10 di lunedì 29giugno presso la lapide posta all’esterno dell’Istituto Tecnico Industriale di via Galilei 68. Al suono della sirena dell’originale sistema di allarme antiaereo ancora conservato all’Istituto, si darà il via al percorso commemorativo. effettuate dalle associazioni, è prevista, nei vari luoghi, la lettura di gran parte dei nomi delle vittime.

Dopo, la commemorazione in via Mastacchi 30 le cerimonia si concluderà al cippo di via delle Sorgenti, all’altezza ex passaggio a livello del comune

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