Buontalenti, commercianti in piazza Cavour durante la riqualificazione

Ecco come diventerà il mercato di via Buontalenti. Scorrete le foto verso destra

L'assessore Garufo: "I lavori partiranno inderogabilmente tra fine settembre e inizio ottobre. E' un investimento del Comune per i commercianti e per la città". Toschi, Ccn: "Auspichiamo di tornare a Buontalenti entro l'inizio delle elezioni comunali 2024"

Gli esercenti del mercato di via Buontalenti per un periodo si trasferiranno. Nel senso che per la durata dei lavori di ristrutturazione della loro area, come conferma a QuiLivorno.it l’assessore al commercio Rocco Garufo, che ringraziamo, i banchi verranno spostati in piazza Cavour e se non dovesse bastare lo spazio anche in una zona limitrofa a piazza Cavour, verosimilmente Scali Saffi. I lavori di ristrutturazione dovrebbero iniziare dopo l’estate e quindi contestualmente in quel periodo ci sarà lo spostamento dei commercianti che da tempo attendo la riqualificazione. “I lavori partiranno inderogabilmente tra fine settembre e inizio ottobre e dureranno circa 6-7 mesi – spiega Garufo – stiamo ultimando il conteggio dei banchi per capire poi quanti nuovi box andare a realizzare a Buontalenti. E’ un investimento del Comune per i commercianti e per la città”. Simone Toschi, presidente del Consorzio Buontalenti e del Ccn: “Aspettiamo con ansia l’inizio dei lavori, la nostra speranza e il nostro desiderio e che vengano rispettati i tempi e quindi che si possa ritornare a Buontalenti prima dell’inizio delle elezioni comunali 2024. Inoltre ci auguriamo che vengano finalmente installate le telecamere per scongiurare episodi come quello di oggi (2 maggio, ndr) del ritrovamento dei bossoli“. Dopo la riqualificazione dell’area del Buontalenti e prevista la riqualificazione dell’area del mercato di piazza Cavallotti.

