Calignaia ripulita dai volontari: “Un successo”

Seconda tappa dell'iniziativa promossa da Comune e Aamps/RetiAmbiente. Appartenenza Labronica: "Nonostante i diversi sacchi raccolti la situazione è sembrata un po’ più sotto controllo rispetto ad altri siti. In molti si sono complimentati con noi"

“È stato un successo, perché nonostante i diversi sacchi raccolti la situazione è sembrata un po’ più sotto controllo rispetto ad altri siti. In molti si sono complimentati con noi per l’iniziativa e per il senso di civiltà che stavamo trasmettendo, il caldo non ci ha impedito di “sanificare” questo bellissimo tratto di costa”. Si è svolta questa mattina a Calignaia la seconda tappa di “Adotta una Cala“, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune di Livorno, Aamps/RetiAmbiente e le associazioni ambientaliste per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo il litorale cittadino. Protagonisti della giornata sono stati i volontari di Appartenenza Labronica, Sons of the Ocean, Marevivo, che hanno ripulito la cala e i sentieri di accesso. Dopo il primo appuntamento alla Cala del Leone, che aveva visto impegnati i volontari di Legambiente e del Cral Aamps, anche la giornata di Calignaia ha confermato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per preservare uno dei luoghi simbolo del litorale labronico.

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