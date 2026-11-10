Camion Aamps prende fuoco in via Poerio

Foto inviata nel comunicato stampa

I vigili del fuoco, allertati dal conducente del camion, hanno spento l'incendio e una volta messo in sicurezza il mezzo ha potuto fare rientro al deposito. La Polizia Locale ha chiuso al traffico la strada

Nella giornata di venerdì 7 novembre, si legge in un comunicato stampa del 10 novembre, un camion di Aamps impegnato nella raccolta dei rifiuti ha preso fuoco in via Poerio, nel quartiere Shangai. A seguito della segnalazione di un cittadino, una pattuglia del Nucleo di Prossimità della Polizia Locale, impegnata nel consueto servizio di pattugliamento a piedi nel quartiere, è intervenuta tempestivamente sul posto. Gli agenti si sono subito occupati di mettere in sicurezza la zona e gestire la viabilità, chiudendo al traffico l’intersezione tra via Poerio e via Bixio e presidiando l’area pedonale di via Fratelli Bandiera. Una seconda pattuglia, arrivata in supporto, ha provveduto a chiudere anche l’intersezione tra via Paretti e via Filzi. Nel frattempo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dal conducente del camion, che hanno spento l’incendio. Una volta messo in sicurezza, il mezzo ha potuto fare rientro al deposito Aamps. L’episodio conferma l’importanza del servizio di prossimità svolto dalla Polizia Locale nei quartieri cittadini. La presenza degli agenti a piedi sul territorio permette infatti di raccogliere direttamente le segnalazioni dei residenti, intervenire rapidamente in caso di necessità e rafforzare il rapporto di fiducia e vicinanza con la cittadinanza.

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