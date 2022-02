Caprilli, assegnate 19 giornate nel 2022. La soddisfazione del sindaco

Pubblicato il 9 febbraio dal Ministero il calendario marzo-dicembre 2022. Al Caprilli si inizia il 19 giugno. Il sindaco: "Rientrati a pieno titolo nel panorama dell'ippica nazionale. E le giornate forse diventeranno 25"

E’ stato pubblicato il 9 febbraio dal Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) il calendario marzo-dicembre 2022 (lo trovate in fondo all’articolo) delle corse al galoppo e al trotto negli ippodromi italiani. Al Caprilli, in questo periodo, sono state assegnate 19 giornate. La prima il 19 giugno e l’ultima il 31 dicembre. Settembre e ottobre i due mesi in cui non sono previste riunioni. Una bella soddisfazione per Sistema Cavallo dopo le dieci riunioni 2021. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco che contattato il 12 febbraio da QuiLivorno.it dichiara: “Siamo rientrati a pieno titolo nel panorama dell’ippica nazionale grazie al lavoro fatto sulla struttura e al lavoro fatto dal gestore. Segnalo tra l’altro che ci sono possibilità che le giornate di corsa diventino 25 con un montepremi che potrebbe sfiorare il milione di euro. A tutto ciò si aggiunger il lavoro fatto per fare del Caprilli anche un luogo di iniziative culturali spettacolari”.

I numeri della ripartenza dell’ippodromo livornese illustrati dal sindaco nel corso di una conferenza stampa di fine gennaio 2022.

Il calendario delle 19 giornate 2022 (tra cui quattro Coppa del Mare, Coppa d’Inverno, Gran Premio Città di Livorno):

domenica 19 giugno

domenica 26 giugno

domenica 3 luglio

domenica 10 luglio

domenica 17 luglio

domenica 24 luglio

domenica 31 luglio

domenica 7 agosto

domenica 14 agosto

domenica 21 agosto

domenica 28 agosto

sabato 12 novembre

sabato 19 novembre

sabato 26 novembre

sabato 3 dicembre

sabato 10 dicembre

sabato 17 dicembre

sabato 24 dicembre

sabato 31 dicembre