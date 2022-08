(1) Allegati (1) IL DECRETO

Caprilli, assegnate due domeniche di corse in più

La stagione estiva non si chiuderà domenica 28 agosto ma proseguirà domenica 4 e domenica 18 settembre. La soddisfazione di Toriello (Sistema Cavallo): "Il ministero ha valutato positivamente il lavoro svolto fino ad ora". Le riunioni riprenderanno sabato 19 novembre

“Il ministero ha valutato positivamente il lavoro svolto fino ad ora traducendo le parole in fatti. La nostra società e tutti gli addetti ai lavori hanno accolto positivamente la notizia”. A dirlo è Silvio Toriello, amministratore della società Sistema Cavallo che gestisce l’ippodromo di Livorno, commentando il decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che di fatto assegna al Caprilli due giornate in più di corse rispetto al calendario 2022. Si tratta di domenica 4 e domenica 18 settembre. La stagione estiva non si chiuderà dunque domenica 28 agosto. Una bella notizia per tutti gli appassionati di ippica e non solo che arriva pochi giorni dopo il successo fatto registrare dalla 77 ª Coppa del Mare domenica 14 agosto. Le riunioni riprenderanno nel mese di novembre secondo il seguente calendario: sabato 19 novembre, sabato 26 novembre, sabato 3 dicembre, sabato 10 dicembre, sabato 17 dicembre, sabato 24 dicembre e sabato 31 dicembre. Queste corse saranno pomeridiane.

