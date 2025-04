Carlo Conti a sorpresa in Borgo Cappuccini

Immagine tratta dal profilo Instagram del conduttore televisivo. Grazie per la visita Carlo!

Dopo averla apprezzata sui social, il conduttore tv è venuta a vederla di persona la saracinesca commentando su Instagra,: "Boia dé a Livorno in Borgo Cappuccini... i 5 Mori"

Carlo Conti a sorpresa a Livorno. E per l’esattezza in Borgo Cappuccini accanto alla saracinesca dove sono stati disegnati i Quattro Mori insieme al suo volto. Non è dato sapere quando abbia scattato la foto, pubblicata stamattina sul suo profilo Instagram. Magari proprio stamattina, oppure ieri. Fatto sta che il conduttore televisivo, dopo averla apprezzata sui social, è venuta a vederla di persona la saracinesca commentando: “Boia dé a Livorno in Borgo Cappuccini… i 5 Mori”. E, si sa, con Livorno il presentatore fiorentino ha un legame profondo visto che un video inviato al sindaco Salvetti in occasione di Perché il Goldoni è il Goldoni disse che “era cresciuto tra favolli e ghiozzi visto poiché mamma era di Borgo Cappuccini”.

