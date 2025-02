Video a sorpresa di Conti: “Orgoglioso di essere cresciuto a Livorno”

immagine tratta dal video pubblicato dal Goldoni sulla sua pagina Fb

Il conduttore toscano in un video pubblicato dal Teatro Goldoni sulla propria pagina Fb elogia "la bellissima manifestazione" e parla della sua Livorno

potete ascoltare il video sulla pagina Fb del Teatro Goldoni

Video a sorpresa di Carlo Conti. Il conduttore toscano in un video inviato al Teatro Goldoni e pubblicato dallo stesso teatro nel pomeriggio del 22 febbraio sulla propria pagina Facebook elogia la “bellissima manifestazione” Perché il Goldoni è il Goldoni andata in scena ieri 21 febbraio (clicca qui per l’articolo) e parla della sua Livorno. “Avrei voluto essere lì con voi ma non ce l’ho fatta. Un saluto al sindaco che per l’occasione riprende il suo vecchio mestiere di conduttore. Sapete qual è il mio legame strettissimo con Livorno, l’ho dimostrato anche al Festival di Sanremo quando parlando dell’Amerigo Vespucci ho detto la “mia Livorno”. Lo sapete, babbo è fiorentino ma l’altra metà di me è livornese. Mamma era di Borgo Cappuccini e sono particolarmente orgoglioso di essere cresciuto tra “favolli” e ghiozzi”.

