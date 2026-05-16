Carlo Conti: “Boia dé, da oggi sono livornese”

"Ora mio cugino non mi prenderà più in giro o, come dite voi a Livorno, per il c…". Bagno di folla tra il Mercato Buontalenti e il Mercato Centrale per il conduttore tv, premiato dal sindaco Salvetti nella Sala del Consiglio comunale. “Corono un sogno”, ha detto commosso dedicando il riconoscimento alla famiglia e ai parenti scomparsi

Su Instagram abbiamo pubblicato un post con tutte le clip video dell’appassionato discorso, su Fb trovate il video della consegna in cui Carlo esclama “boia dé”

“Oh Carlo, cosa ci fai a Livorno?”. “Dé, da oggi sono livornese”. “Carlo, Carlo, un selfie!”. È stato accolto così, tra sorrisi, applausi e richieste di fotografie, Carlo Conti nella sua giornata tutta livornese. Accompagnato dal sindaco Salvetti e dal coordinatore Lem Adriano Tramonti, prima del bagno di folla al Mercato Buontalenti e al Mercato Centrale — dove al banco Cultura a Peso ha presentato il libro A pesca con il babbo. Manuale di complicità tra padre e figlio — il celebre conduttore televisivo ha ricevuto la cittadinanza onoraria dalle mani del sindaco Luca Salvetti, nella Sala del Consiglio Comunale. Un riconoscimento che lo lega ancora di più alla città della madre Lolette e della zia Edda, un rapporto che il presentatore non ha mai nascosto negli anni. E proprio l’emozione è stata la protagonista della cerimonia. “Da oggi esiste solo questa parola: boia dé”, ha scherzato davanti alla platea, prima di commuoversi. Alzando il dito verso il cielo, il conduttore ha dedicato il riconoscimento “alla mia famiglia che è qui e a tutti i familiari che non ci sono più. Mi avete reso un uomo felice. Viva Livorno, viva il cacciucco”. Poi, sorridendo, ha aggiunto: “Corono un sogno. Ora mio cugino non mi prenderà più in giro o, come dite voi a Livorno, per il c…”. Parole accolte dagli applausi del pubblico presente in Comune, dove il sindaco ha voluto sottolineare il forte legame tra Conti e la città: “Miglior cittadino onorario di lui non c’è. Ha sempre mostrato il proprio affetto e la propria vicinanza a Livorno e ai livornesi”. Durante la cerimonia il primo cittadino ha consegnato a Conti anche una copia delle Leggi Livornine. A rendere ancora più speciale la giornata sono arrivati anche i videomessaggi di auguri degli amici e colleghi Giorgio Panariello, Dario Ballantini e Leonardo Pieraccioni tra applausi, risate e momenti di commozione.

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