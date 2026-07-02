Celebrati i 70 anni di sacerdozio di don Gigi
Foto Alessandro Solimani
La celebrazione si è svolta il 1° luglio nella chiesa dei Salesiani alla presenza del sindaco Luca Salvetti, che ha ricordato l'impegno del sacerdote accanto agli ultimi: "Non ha mai avuto paura di entrare nelle periferie esistenziali della nostra comunità, portando dignità, ascolto e speranza"
Sono stati celebrati il 1° luglio alla chiesa dei Salesiani i 70 anni di Sacerdozio di don Luigi (Gigi) Zoppi. Presente anche il sindaco Luca Salvetti che commenta: “Festeggiare i 70 anni di sacerdozio di don Gigi Zoppi è per me una gioia personale, prima ancora che un dovere istituzionale. Con don Zoppi mi lega un rapporto di di stima profonda. È un uomo che ha saputo essere presente nei momenti più difficili della vita di tantissimi livornesi, senza mai giudicare, senza mai tirarsi indietro. Non è un caso che nel 2024 la nostra città abbia voluto conferirgli la Canaviglia, una delle massime onorificenze civiche: un riconoscimento che non è solo un tributo alla sua storia, ma il modo in cui Livorno ha scelto di dire grazie a chi, per decenni, ha scelto di stare dalla parte degli ultimi. Tossicodipendenti, malati di Aids, migranti: don Zoppi non ha mai avuto paura di entrare nelle periferie esistenziali della nostra comunità, portando lì dignità, ascolto e speranza. In occasione di questo importante anniversario, rinnovo a don Gigi la gratitudine di tutta la città che rappresento e la mia personale. Livorno è più giusta e più umana anche grazie a lui”.
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